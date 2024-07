Foto Partita vera al Patini: dopo un fallo di Natan scatta la rissa!

Fallo di Natan su Zogbé, il capitano del Brest Magnetti arriva duro sul brasiliano e si scatena un parapiglia.

La quarta amichevole del Napoli in questo pre-campionato, la seconda del ritiro di Castel di Sangro è stata la più combattuta di quest'estate. Nessuno si è risparmiato in campo, anche qualche entrata dura da una parte e dell'alltra. Proprio in seguito ad un intervento duro di Natan all'89' è scattata una rissa in campo: fallo di Natan su Zogbé, il capitano del Brest Magnetti arriva duro sul brasiliano e si scatena un parapiglia. Di seguito le immagini.