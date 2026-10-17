A Bologna si protesta per il prezzo della birra al Dall'Ara: arriva la risposta del club

Oltre 1.400 firme contro quantità e prezzo della birra venduta al Dall'Ara. Il Bologna interviene ripristinando il bicchiere da 0,4 litri.

La birra venduta allo stadio Dall'Ara è diventata un caso tra i tifosi del Bologna. Nei giorni scorsi su Change.org è stata lanciata una petizione indirizzata al club e ai fornitori del servizio di catering per chiedere un miglioramento delle bevande proposte durante le partite casalinghe. La raccolta ha superato le 1.400 adesioni in meno di 48 ore. A scatenare le proteste è stata soprattutto la riduzione del formato da 0,4 a 0,3 litri, arrivata contemporaneamente all'aumento del prezzo da 4 a 6 euro. Nella petizione viene richiesto un servizio "dignitoso e allineato alle aspettative di una tifoseria di massima serie".

Bologna, torna il formato da 0,4 litri: prezzo confermato a 6 euro

La mobilitazione dei sostenitori rossoblù ha prodotto una prima conseguenza. Il Bologna ha infatti deciso di ripristinare il bicchiere da 0,4 litri, lasciando però invariato il costo di 6 euro. Una risposta che accoglie dunque soltanto in parte le richieste avanzate attraverso la petizione. Rispetto alle ultime partite, i tifosi avranno 100 millilitri di birra in più senza ulteriori rincari, mentre resta confermato il nuovo prezzo che aveva contribuito ad alimentare il malcontento.