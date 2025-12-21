Che beffa per il Genoa! In 10 per 90' cade nel recupero: l'Atalanta espugna Marassi

Al “Ferraris” finisce con la gioia dell’Atalanta e l’orgoglio, nonostante la sconfitta, del Genoa. La squadra di Raffaele Palladino porta a casa i tre punti grazie a un gol nel recupero di Hien, piegando un Grifone rimasto in dieci uomini praticamente per tutta la gara. L’espulsione di Leali nei primi minuti ha condizionato il match, ma i rossoblù di De Rossi hanno saputo reagire con carattere. L’Atalanta, pur in superiorità numerica, ha faticato a trovare spazi e continuità offensiva.

Il Genoa ha giocato una partita di grande sacrificio, creando anche diverse occasioni importanti con Vitinha, Ekuban e Colombo, trovando però sulla propria strada un attento Carnesecchi. La Dea ha provato a far valere la maggiore qualità con Maldini e De Ketelaere, senza però riuscire a sfondare fino ai minuti finali. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, nel recupero Hien ha trovato il tempo giusto per colpire di testa e sfruttare un’uscita imprecisa di Sommariva. Un gol pesantissimo che regala all’Atalanta una vittoria sofferta e lascia al Genoa solo applausi e rimpianti.