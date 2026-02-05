Lazio, Maldini ‘alla Mertens’: ha convinto Sarri e sarà titolare anche con la Juve

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro dell’attacco della Lazio, raccontando i dubbi e le scelte di Sarri negli ultimi mesi. Dopo l’addio di Castellanos, il tecnico aveva inizialmente puntato con decisione su Noslin, che però è finito presto tra i possibili partenti, costringendo Sarri a sperimentare: prima Dia a Lecce, appena rientrato dalla Coppa d’Africa, poi Daniel Maldini, arrivato da poco a Formello e subito schierato contro il Genoa.

Proprio Maldini, oggi, sembra la soluzione più convincente per il ruolo di centravanti di movimento, nettamente avanti rispetto a Ratkov. Le sue qualità tecniche stanno conquistando Sarri: atipico ma efficace, Maldini potrebbe trovare con il tecnico toscano la definitiva consacrazione. Salvo sorprese, sarà dunque ancora lui a guidare l’attacco biancoceleste domenica sera allo Stadium contro la Juventus. L’idea è quella di modellarlo in una versione ‘alla Mertens’, un’intuizione che ai tempi del Napoli si rivelò vincente e che Sarri spera di riproporre anche alla Lazio.