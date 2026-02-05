Coppa Italia, le formazioni di Atalanta-Juventus: le scelte di Palladino e Spalletti

Ufficiale

Coppa Italia, le formazioni di Atalanta-Juventus: le scelte di Palladino e SpallettiTuttoNapoli.net
di Francesco Carbone

Atalanta e Juventus scenderanno in campo alle 21 alla New Balance Arena di Bergamo nel match valido per il secondo quarto di finale di Coppa Italia. La vincente sfiderà la vincente di Bologna-Lazio nella prima semifinale. Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson; Bernasconi, De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Conceicao; David. All. Spalletti. 