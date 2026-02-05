Crollo Juve: é fuori dalla Coppa Italia! L’Atalanta cala il tris e vola in semifinale

L’Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia. A Bergamo finisce 3-0 per la squadra di Palladino contro la Juventus di Spalletti. Nel prossimo turno la Dea affronterà una tra Lazio e Bologna, attese al confronto del Dall’Ara mercoledì prossimo. Nel primo tempo è la Juventus a fare la partita, creando diverse occasioni e andando vicinissima al vantaggio con Conceicaoo, fermato dalla traversa.

A cambiare l’inerzia è un’ingenuità di Bremer, che con il braccio largo su un cross di Ederson concede il rigore trasformato da Scamacca per l’1-0. La ripresa ricalca lo stesso copione: Atalanta compatta e pronta a colpire in contropiede, Juve più propositiva ma poco concreta. Pesano gli errori dei giocatori chiave, su tutti McKennie, che spreca ancora una chance clamorosa. Con il passare dei minuti, però, la Dea prende il controllo e chiude i conti: prima Sulemana, servito da Bellanova, poi Pasalic con un preciso diagonale.