Coppa Italia, l’Atalanta é la seconda semifinalista: il tabellone completo

di Francesco Carbone

L'Atalanta batte la Juventus 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia e accede alla semifinale, dove affronterà la vincente di Bologna-Lazio. Di seguito il tabellone completo:

Parte sinistra: 

Bologna-Lazio (11 febbraio ore 21)

ATALANTA-Juventus 3-0
27' rig. Scamacca, 77' Sulemana, 85' Pasalic

Parte destra:

INTER-Torino 2-1
35' Bonny (I), 47' Diouf (I), 57' Kulenovic (T)

Napoli-Como (10 febbraio ore 21)