Paratici sulla squalifica: "Alla Juve condannati per un principio contabile! Mi sono vergognato..."

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo della Fiorentina al Viola Park, Fabio Paratici ha risposto ad una domanda riguardante la squalifica di un anno e mezzo a cui è andato in contro in seguito all'inchiesta Prisma riguardante le plusvalenze ai tempi della Juventus: "A me non era mai successo, quindi posso dire di essere una persona migliore adesso. In più in quel periodo ero all'estero, è stata una difficoltà incredibile ma come detto sono un persona migliore e più strutturata.

Per quanto riguarda errori o leggerezze, nessuno di noi alla Juventus è stato condannato per valori artificiali o cose del genere, bensì per un principio contabile e di bilancio mai stato utilizzato né prima né dopo. Poi come già detto mi sono vergognato di dovermi difendere. Se non hai commesso, o non senti di aver commesso niente, ti viene quasi da vergognarti. Perché devo difendermi di qualcosa che non ho fatto? Ma ripeto, è stato un percorso complicato che mi ha reso una persona migliore".