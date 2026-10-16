Classifica aggiornata Serie A: il Frosinone stacca il Napoli

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Oggi alle 23:00Serie A
di Pierpaolo Matrone
Successo prezioso per i ciociari di Alvini, che si ritrovano al quinto posto in classifica con 13 punti. Il Sassuolo è invece undicesimo con 8 lunghezze.

La vittoria per 4-2 contro il Sassuolo nell'anticipo della settima giornata di Serie A permette al Frosinone di salire a quota 13 e raggiungere il Cagliari, portandosi al quinto posto in classifica con una partita in più rispetto ai sardi. In vetta restano Inter e Lazio, appaiate a 16, mentre la Roma insegue a quota 14. Il Sassuolo rimane invece all'undicesimo posto con 8. Di seguito la graduatoria aggiornata, in attesa ovviamente delle successive partite.

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 16
Lazio 16
Roma 14
Cagliari 13
Frosinone 13*
Milan 12
Juventus 11
Como 11
Napoli 10
Atalanta 9
Sassuolo 8*
Torino 7
Lecce 6
Bologna 5
Udinese 4
Monza 4
Genoa 4
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 0

*Una partita in più