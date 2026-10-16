Dov'è il Como? Non vince più, attacco spento, Paz assente e tanti infortuni

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Como in calo: niente vittorie da oltre un mese, Nico Paz spento e la media gol scende da 2,4 a 1 dopo il Lipsia

Il Como ha smarrito la strada. I lariani non vincono da oltre un mese e l’attacco, che aveva acceso l’avvio di stagione, non incide più. Nico Paz appare spento, mentre Diao e Kean sono fermi per infortunio, e la squadra di Fabregas ne ha risentito in modo evidente. Una frenata inattesa per un club che si era presentato in Champions League con grandi ambizioni e che, dopo il 4-1 sul Lipsia, sembrava pronto a confermare lo status di grande.

La media gol crolla: da 2,4 a 1 a partita

I numeri raccontano bene il momento. Dopo la sfida con il Lipsia la media realizzativa è scesa da 2,4 gol a una sola rete a partita, un calo che fotografa la difficoltà dei lombardi a ritrovare brillantezza negli ultimi metri. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport nel suo focus, la fase offensiva ha perso i suoi riferimenti principali: senza l’estro di Nico Paz e senza Diao e Kean, il Como fatica a creare occasioni e a concretizzarle. La squadra dovrà ritrovare in fretta le sue certezze per non compromettere gli obiettivi stagionali, a partire dalla qualificazione europea, e Fabregas sarà chiamato a trovare soluzioni alternative in un calendario che non concede pause.