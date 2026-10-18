De Rossi si smarca da Capello-Allegri: “Non si difende? Più ti abbassi in area e più rischi…”

Dopo la sconfitta del Genoa contro la Roma, Daniele De Rossi contesta l’idea che le squadre italiane abbiano perso la capacità di difendere.

Daniele De Rossi si schiera a favore di una difesa organizzata, ma senza rinunciare a un atteggiamento propositivo. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma, l’allenatore del Genoa ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra, sottolineando come il piano gara sia stato rispettato e come alcuni dettagli offensivi avrebbero potuto cambiare l’andamento della partita: “Si poteva fare il secondo tempo come il primo, ma poi anche gli avversari devono essere d'accordo. Siamo entrati nel secondo come nel primo, abbiamo subito un capolavoro: io credevo ci fosse stata una deviazione, un rimpallo. Abbiamo giocato la partita che volevamo, rispettando il piano gara. Qualche dettaglio in più, quando siamo arrivati vicini alla loro porta, poteva cambiare l'inerzia della partita”. De Rossi ha poi affrontato il tema della fase difensiva nel calcio italiano, prendendo le distanze dall’idea che le squadre del nostro campionato non sappiano più difendere: “Tra i miei principi c'è quello di saper difendere, per tutte le squadre l'equilibrio è importante. Il Barcellona di Guardiola sapeva come pressare. Io penso che ogni allenatore decida dove vuole difendere e che, più vicino alla propria porta stai, più è probabile che ti facciano gol. Quando non ci riesci rischi di prendere qualche imbarcata perché i rischi sono tanti. La Roma ha preso tre gol su calci d'angolo, ma contro una squadra mostruosa mettendola in difficoltà. Secondo me le squadre italiane in Europa ci rappresentano bene, non è vero che non sappiamo più difendere”.

Allegri e Capello, il dibattito sulla difesa dopo Villarreal-Napoli

Le parole di De Rossi si inseriscono nel dibattito nato dopo le recenti sconfitte delle italiane in Europa, in particolare dopo il 3-1 incassato dal Napoli contro il Villarreal in Champions League. Durante un collegamento con Massimiliano Allegri a Sky Sport, Fabio Capello aveva sollevato dubbi sulla tenuta difensiva delle squadre italiane: “Max, volevo fare una considerazione. Nel campionato italiano si segna tantissimo, solo uno 0-0, ma questa sera voi avete subito 3 gol e l'Inter 4. Non è che per giocare dal basso tecnicamente abbiamo perso la capacità di difendere in Italia?”. L’allenatore azzurro aveva risposto sottolineando come la fase difensiva venga talvolta considerata in modo negativo: “L'ho detto l'altra volta, ogni tanto ne parliamo. Saper difendere è diventata quasi una vergogna, però i nostri difensori hanno fatto bene, ma se concedi tiri a centrocampo e davanti vai male, in Champions gli altri sbagliano poco…”. De Rossi propone una lettura differente: per il tecnico rossoblù, difendere resta fondamentale, ma abbassarsi troppo non significa necessariamente proteggere meglio la propria porta.