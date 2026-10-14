Siparietto Capello-Allegri a Sky: “Non si difende più? Sembra una vergogna…”

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Ai microfoni di Sky Sport si analizza il ko del Napoli. Arriva la domanda dallo studio di Fabio Capello a Max Allegri collegato da Vila-Real: "Max, volevo fare una considerazione. Nel campionato italiano si segna tantissimo, solo uno 0-0, ma questa sera voi avete subito 3 gol e l'Inter 4. Non è che per giocare dal basso tecnicamente abbiamo perso la capacità di difendere in Italia?".

Pronta la risposta dell'allenatore del Napoli: "L'ho detto l'altra volta, ogni tanto ne parliamo. Saper difendere è diventata quasi una vergogna, però i nostri difensori hanno fatto bene, ma se concedi tiri a centrocampo e davanti vai male, in Champions gli altri sbagliano poco…".

