Emergenza infortuni anche all'Inter: Chivu costretto ad attingere dall'Under 23
L'Inter deve fare i conti con un'emergenza che rischia di condizionare le prossime settimane. L'infortunio agli adduttori della coscia destra di Benjamin Pavard, destinato a restare fuori almeno 20 giorni, riduce ulteriormente le possibilità di scelta di Cristian Chivu. Considerando anche l'indisponibilità di John Stones, per il terzetto difensivo restano principalmente Bisseck, Akanji e Bastoni, oltre a Carlos Augusto, utilizzabile anche come braccetto mancino. Secondo quanto riportato da SportMediaset, con il calendario fitto il tecnico potrebbe così decidere di pescare dalla formazione Under 23.
Inter, Bovio può trovare spazio con Chivu
Tra i giovani osservati con maggiore attenzione c'è Leonardo Noah Bovio, difensore classe 2008 già aggregato diverse volte alla prima squadra e presente anche nella trasferta di Champions contro il Club Brugge. Il giovane aveva già avuto modo di mettersi in mostra durante l'amichevole estiva disputata a Perth contro la Juventus, giocando dal primo minuto. Non è però l'unica soluzione a disposizione di Chivu: tra i profili dell'Under 23 già entrati nell'orbita dei grandi figura anche Gabriele Re Cecconi, classe 2006. Le prossime convocazioni, a partire dalla sfida contro il Bologna, potranno offrire indicazioni sulle scelte del tecnico nerazzurro.
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