Frosinone, Palmisani torna sul ko col Napoli: "Partita molto difficile"

Frosinone, Palmisani torna sul ko col Napoli: "Partita molto difficile"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:40Serie A
di Pierpaolo Matrone

Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone, è stato intervistato da DAZN prima della gara casalinga contro il Sassuolo: "Col Napoli è stata una partita molto difficile, ma il passato non conta. Ora pensiamo solo a questa".

Senti addosso la pressione di essere stato scelto da tanti fantallenatori? "Sento tanta pressione, però me la faccio scivolare addosso. Anche i miei familiari mi hanno acquistato ma sono cose belle, fa piacere sentirsele dire".