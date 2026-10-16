Il Frosinone riscatta il ko col Napoli e torna al successo: Raimondo show, poker al Sassuolo

Il Frosinone riscatta il ko col Napoli e torna al successo: Raimondo show, poker al SassuoloTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:44Serie A
di Pierpaolo Matrone
Il Frosinone supera 4-2 il Sassuolo e sale a 13 punti. Protagonista assoluto Antonio Raimondo, nuovo capocannoniere della Serie A con 7 gol.
Il Frosinone conquista tre punti pesantissimi battendo 4-2 il Sassuolo allo Stirpe e sale al quinto posto in classifica con 13 punti. La copertina è tutta per Antonio Raimondo, autore di una tripletta che gli permette di raggiungere quota sette reti e diventare l'attuale capocannoniere della Serie A. La squadra di Alvini parte forte e sblocca la gara al 9' con Calò, prima del pareggio di Berardi al 14'. Poi sale in cattedra Raimondo: il centravanti segna due volte tra il 26' e il 29' e porta i padroni di casa sul 3-1. Prima dell'intervallo, al 37', Thorstvedt riapre la partita firmando il 3-2.

Frosinone-Sassuolo 4-2, Raimondo completa la tripletta

Nella ripresa è ancora Raimondo a mettere il sigillo sulla serata. Al 57', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ghedjemis impegna Muric di testa e sulla respinta del portiere l'attaccante è il più rapido a intervenire, realizzando il definitivo 4-2 e completando la tripletta personale. Il Sassuolo prova a reagire con Laurienté e Lipani, senza però riuscire a riaprire la sfida. Lo Stirpe può così festeggiare un'altra vittoria del Frosinone e soprattutto l'exploit del suo bomber ventiduenne, che si prende momentaneamente la vetta della classifica marcatori.