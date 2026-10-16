Il Frosinone riscatta il ko col Napoli e torna al successo: Raimondo show, poker al Sassuolo

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Oggi alle 22:44 Serie A di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il Frosinone supera 4-2 il Sassuolo e sale a 13 punti. Protagonista assoluto Antonio Raimondo, nuovo capocannoniere della Serie A con 7 gol.