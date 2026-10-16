Ufficiale
Frosinone-Sassuolo, le formazioni: Raimondo sfida Esposito
TuttoNapoli.net
Frosinone e Sassuolo sono pronte ad affrontarsi per l'anticipo del venerdì, valido per la settima giornata di Serie A. Di seguito i due undici scelti rispettivamente da Alvini e Aquilani per il match del Benito Stirpe, fischio d'inizio ore 20.45.
Le formazioni di Frosinone-Sassuolo
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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