Infortuni Koné e Dybala, Roma in ansia: oggi gli esami, saltano il Napoli?

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Roma, esami per Dybala e Koné dopo il Real: il francese rischia un lungo stop, l’argentino spera di recuperare per il Genoa

Roma in ansia e in attesa. Paulo Dybala e Manu Koné verranno sottoposti oggi a esami strumentali dopo gli infortuni subiti durante Roma-Real Madrid, la sfida di Champions League. Il quadro più preoccupante riguarda il centrocampista francese, che rischia un lungo stop: la lesione al flessore della coscia sembra certa, e resta da valutare l’entità e, di conseguenza, i tempi di recupero. Una tegola pesante per Gasperini, che si trova a dover gestire un’emergenza in un reparto fondamentale per l’equilibrio della squadra, dopo la trasferta del Bernabeu.

Dybala, affaticamento: l’obiettivo è il Genoa

Per Dybala, invece, si tratta di un affaticamento muscolare, e gli esami serviranno a capire se potrà recuperare per la sfida di domani contro il Genoa. L’argentino è un punto di riferimento della manovra giallorossa e la sua eventuale assenza costringerebbe l’allenatore a ridisegnare l’attacco, già privo di Malen, squalificato per l’espulsione di Como. Come riporta Sky Sport, i tempi saranno definiti soltanto dopo i controlli di oggi, ma l’attesa per le condizioni dei due giocatori pesa sull’ambiente, anche in vista della sfida con il Napoli del 24 ottobre.