Inter, nessun dubbio: Chivu nuovo allenatore, c'è la firma

vedi letture

L'Inter ha raggiunto l'accordo con Cristian Chivu per affidargli la panchina nerazzurra: il romeno, fresco di addio al Parma, ha firmato fino al 2027 con i nerazzurri, manca solo l'annuncio ufficiale. Ora si attendono gli ultimi dettagli burocratici con il Parma, club con cui Chivu è ancora legato contrattualmente fino al 30 giugno 2025.

Poco fa, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha lasciato la sede nerazzurra (come testimonia il video di TMW) per recarsi alla presentazione dei calendari della prossima stagione, segno che l'accelerazione per Chivu è stata una priorità assoluta prima di altri impegni istituzionali e che l'accordo è ormai raggiunto su ogni fronte tra i nerazzurri e il nuovo allenatore.

L'intesa con l'ex difensore nerazzurro, che ha già dimostrato le sue capacità nel settore giovanile e, più di recente, con la prima squadra del Parma, è un passo fondamentale per la definizione del nuovo assetto tecnico dell'Inter. La risoluzione del contratto con il Parma è l'ultimo tassello mancante per liberare Chivu e permettergli di iniziare la sua nuova avventura sulla panchina dei vice campioni d'Europa, già in vista del Mondiale per Club.