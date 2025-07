Juventus, scoppia il caso Douglas Luiz: non si presenta in ritiro, la posizione del club

vedi letture

Caos Douglas Luiz alla Juventus. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista non si è infatti presentato al raduno di questa mattina, senza dare motivazioni alla società. Si apre dunque con un caso il primo giorno di ritiro della formazione di Igor Tudor, che attende adesso di sapere se e quando il calciatore si farà vedere alla Continassa. Nel frattempo il club bianconero prenderà provvedimenti e arriverà una sanzione disciplinare per il brasiliano.

Dopo una prima stagione fatta da più ombre che luci, Douglas Luiz vorrebbe adesso lasciare la Juventus per far ritorno in Premier League, ma un comportamento del genere non avrà come effetto quello di favorire l'addio senza strascichi, visto che adesso il calciatore dovrà spiegare il motivo che lo ha portato a disertare il raduno.

Come vi abbiamo raccontato questa mattina, gli unici due giocatori che non sono arrivati alla Continassa ma che avevano il permesso di non presentarsi al primo giorno di ritiro sono Jonathan David e Francisco Conceicao, con il primo che arriverà domani e il secondo che godrà di altri due giorni di vacanza, prima di rimettersi a disposizione di Igor Tudor dopo che la Juventus lo ha acquistato a titolo definitivo dal Porto.