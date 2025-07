Elmas può tornare di nuovo in Serie A: dopo il Torino può ripartire da una big

vedi letture

Nome a sorpresa per l'attacco della Roma. Alla ricerca di un esterno alto a sinistra di piede destro, la società giallorossa nelle ultime ore ha dirottato le sue attenzioni su Eljif Elmas, calciatore macedone classe '99 reduce da un'avventura in prestito al Torino decisamente positiva con quattro reti in tredici partite. Al termine dell'ultima stagione la società granata non l'ha riscattato per questioni economiche, troppi i 17 milioni di euro che sarebbero serviti per acquistarlo a titolo definitivo dal Red Bull Lipsia. Ma il secondo impatto con la Serie A non ha tradito le attese e potrebbe aver aperto le porte al trasferimento in un altro club di Serie A perché Gasperini cerca un calciatore proprio nella zona di campo ricoperta dall'ala sinistra di Skopje che a settembre compirà 26 anni.

Elmas ha un contratto col Red Bull Lipsia valido fino al 30 giugno 2028. Nella stagione 2022/23 fu grande protagonista della conquista del terzo Scudetto del Napoli, il terzo miglior marcatore in Serie A dei partenopei dopo Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Nel dicembre successivo la decisione di cimentarsi in una nuova esperienza e il trasferimento nel club di Bundesliga per 25 milioni di euro, ma nella società della Red Bull Elmas non ha mai trovato troppo spazio né continuità e da lì la decisione, lo scorso gennaio, di muoversi in prestito. In quel Torino che ha condotto verso una salvezza più che tranquilla nel girone di ritorno.

Ora il giocatore è di nuovo sul mercato e la Roma ci pensa. Tra Dybala, Soulé e Baldanzi manca un trequartista di piede destro che possa partire dalla sinistra per poi accentrarsi. Un calciatore che all'occorrenza possa disimpegnarsi anche da mezz'ala. Un profilo, insomma, con le caratteristiche di quell'Elmas che viene valutato dalla società della Red Bull tra i 15 e i 18 milioni di euro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.