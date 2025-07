Sky, Compagnoni: "Perchè Conte vuole Ndoye? Per dare priorità a De Bruyne e McTominay"

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni: "Conte vuole un altro esterno a sinistra, in questo momento sul mercato ce ne sono tanti, anche molto bravi. Ma perché Conte vuole proprio Ndoye? Perché ha due interni di centrocampo formidabili, come De Bruyne e McTominay, e non può chiedergli troppo sacrificio in fase difensiva e di non possesso.

Ha bisogno di due esterni bravi tecnicamente ma si sappiano anche sacrificare. Politano a destra è perfetto, Ndoye a sinistra sarebbe perfetto. Anche Lang è fortissimo, ma in fase difensiva è un po' naif, Neres è fortissimo, ma anche lui in fase difensiva non è così forte. Conte se vuole dare grande priorità a McTominay e De Bruyne, come è giusto che sia, gli serve un esterno a sinistra che sappia fare la fase difensiva. E Ndoye la fa".