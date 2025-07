Ufficiale Accostato al Napoli, Gatti resta alla Juventus: il centrale rinnova fino al 2030

Federico Gatti ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con la Juventus fino al 2030, prolungando di due anni il precedente accordo che scadeva nel 2028. Una mossa con cui la società bianconera ha voluto blindare uno dei suoi difensori più affidabili, respingendo anche l’interesse concreto del Napoli, che aveva manifestato apprezzamento per il numero 4 bianconero. Il prolungamento conferma la centralità del giocatore nel progetto juventino, sia per rendimento che per continuità. E' stato lo stesso club bianconero ad annunciare il rinnovo dell'ex Frosinone con un comunicato ufficiale.

Durante la sua esperienza con la Juve, Gatti ha totalizzato 109 presenze ufficiali, accumulando oltre 8400 minuti di gioco. Il suo impatto si è fatto sentire su più fronti: ha giocato 11 partite in Champions League, 5 in Europa League, 8 in Coppa Italia, 4 nel Mondiale per Club e una in Supercoppa Italiana, oltre a essere una presenza costante in Serie A. Con questo rinnovo, la Juventus dimostra di voler puntare forte sulla sua difesa e sull’identità italiana del reparto arretrato.