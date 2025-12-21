Juve, escluse lesioni per Conceicao e McKennie ma tegola Rugani. Salta il Napoli?
La vittoria della Juventus contro la Roma, nell'anticipo della 16esima giornata di Serie A, lascia uno strascico amaro in casa bianconera. Questa mattina infatti sono tre i giocatori di Spalletti che si sono sottoposti a controlli medici presso il JMedical, dopo i problemi accusati in occasione della gara dello Stadium.
Se da una parte sono state escluse lesioni per Conceicao e McKennie, dall'altra è Rugani a doversi obbligatoriamente fermare a causa di una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra, con i tempi di recupero ancora da decifrare con precisione (il difensore italiano era era al rientro dopo l’infortunio al soleo del mese di novembre, ndr).
Di seguito il report medico della Juventus col dettaglio: "Daniele Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero. Anche Francisco Conceição e Weston McKennie sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente".
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro