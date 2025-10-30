Juventus, ecco lo staff di Spalletti: tanti volti erano già con lui al Napoli
Si è composto in questi minuti lo staff di Luciano Spalletti alla Juventus: Marco Domenichini sarà il vice, come nell'esperienza in Nazionale, mentre Giovanni Martusciello e Salvatore Russo saranno i collaboratori. Ad aiutarli Francesco Sinatti, che ha lavorato con il nuovo allenatore bianconero sia al Napoli che in Nazionale. Il nuovo allenatore ha lasciato da poco il J|Medical, dove si è sottoposto alle visite mediche di rito. A breve la firma, mentre alle 15 la squadra tornerà ad allenarsi ma salvo sorprese non agli ordini di Spalletti.
Del resto, si tratterà per quasi tutti di una seduta di scarico dopo la gara di ieri, con terapie e piscina. Tanti i tifosi presenti alla Continassa per accogliere il tecnico di Certaldo, che prenderà il posto di Tudor ed eredita una squadra reduce dalla vittoria sull’Udinese con Brambilla in panchina. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro