La magia di Kilicsoy, il gol-infortunio di Folorunsho: finisce 2-2 Cagliari-Pisa

Finisce 2-2 alla Unipol Domus una sfida ricca di emozioni tra Cagliari e Pisa, decisa solo nei minuti finali. I toscani passano in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Tramoni, al termine di una frazione giocata a ritmi alti e con occasioni da entrambe le parti. Il Cagliari risponde colpo su colpo, ma deve arrendersi all’episodio del penalty che manda il Pisa avanti proprio a ridosso dell’intervallo, dopo una gara intensa e combattuta.

Nella ripresa i rossoblù cambiano passo e ribaltano il match con grande determinazione. Prima il pareggio firmato da Folorunsho, al suo primo gol con la maglia del Cagliari, poi il capolavoro di Kilicsoy che sembra consegnare tre punti meritati alla squadra di casa. Ma il finale è beffardo: all’89’ Stefano Moreo, entrato dalla panchina, sfrutta un’azione ben costruita e firma il 2-2 che gela lo stadio. Un pareggio che lascia amaro in bocca al Cagliari e sorride soprattutto al Pisa, capace di restare in partita fino all’ultimo secondo.