Lookman aspetta soltanto l'Inter! Gazzetta sicura: "No a Napoli e Atletico"

Ademola Lookman è il tema principale in casa Inter in questi giorni di calciomercato. Ormai da tempo è stato svelato il grande obiettivo di mercato nerazzurro per rafforzare l'attacco di Cristian Chivu per la nuova stagione, manca però soltanto l'intesa con l'Atalanta e l'Inter pur di chiudere l'operazione infatti la prossima settimana dovrebbe presentare un'offerta al rialzo alla Dea per accogliere il nigeriano a Milano.

L'Inter ha un alleato importante che è lo stesso Lookman, già trovato da tempo l'accordo con il calciatore che andrebbe a firmare un contratto con un ingaggio di 4,5 milioni di euro annui che potrebbero arrivare anche a 5. Il nigeriano intanto, come riferito da Gazzetta dello Sport, ha rispedito al mittente anche le proposte di Atletico Madrid e Napoli.