Roma, Gasperini chiede rinforzi: "4-5 acquisti? Non è un alibi, contate quanti sono partiti..."

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in zona mista al termine della sfida vinta dai giallorossi per 1-0 sul Kaiserslautern e si è soffermato a parlare anche di calciomercato. Di seguito le sue dichiarazioni.

Siamo in ritardo sul mercato?

"Welsey sbarca domani ma poi riparte, quindi passerà del tempo...".

Quanti giocatori mancano?

"Non lo so, ditelo voi stavolta (ride, ndr). Io faccio la conta da maggio, da quando è finita la stagione e si fa in fretta".

Se dico 4/5 tasselli esagero?

"Questo non è un alibi, questa è la fotografia. E noi non possiamo essere ipocriti. In questo momento basta prendere chi è andato via e chi è assente... L'aritmetica non è un'opinione, basta contare (ride, ndr). Gli allenatori vogliono sempre le cose fatte, perché sennò la preparazione che la facciamo a fare se mezza squadra va via? Questo riguarda tutti, ma di fatto è così. Io spero che quello che abbiamo nella testa si possa realizzare. So che ci vuole più di un mese, ma non so quanto perché i tempi del mercato non sono mai quelli degli allenatori. Sarebbe bello realizzare quello che io e la società abbiamo nella testa".