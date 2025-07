Cagliari, Pisacane su Folorunsho: "È carico e motivato, ci sarà utile"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, dopo l’amichevole contro l’Hannover 96 ha parlato ai canali ufficiali del club sardo. Tra i vari argomenti, il tecnico rossoblu si è soffermato anche sul nuovo arrivato dal Napoli, Micheal Folorunsho: "Ho sentito Folorunsho in questi giorni. Sono contento di vederlo motivato e carico. Ci sarà utile".

Sul test di livello: "Quello di oggi è stato un buon allenamento. Abbiamo corso tanto, com’è giusto che sia in questa fase della preparazione, visto che oggi si conclude il ritiro. La partita, in questo momento, ti permette di lavorare e capire molti aspetti della squadra. È chiaro che giocare significa anche non potersi concentrare su aspetti specifici dell’allenamento, e dopo tre giorni dalla sfida con il Galatasaray è normale accusare un po’ di stanchezzaPoche squadre hanno organizzato amichevoli di così alto livello in pochi giorni. È giusto andare oltre il risultato e concentrarsi sull’analisi dell’intera rosa, del gruppo, su ciò che serve, su ciò che sappiamo fare e su quello in cui dobbiamo ancora migliorare: il gioco, il ritmo, la chimica collettiva. È un processo. Tutti vorremmo che durasse il meno possibile, ma è chiaro che serve tempo per amalgamarsi".