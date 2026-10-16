Serie A, Coca-Cola e Continental nuovi partner. Si studia rivoluzione format Coppa Italia

Serie A, Coca-Cola e Continental possibili nuovi partner dal 2027/28. L'Assemblea valuta anche modifiche al format della Coppa Italia.

Importanti novità dall'Assemblea della Lega Calcio Serie A, riunitasi oggi a Milano per affrontare diversi temi legati al futuro del massimo campionato italiano. Tra le principali notizie emerse figura l'ingresso di due nuovi partner commerciali a partire dalla stagione 2027/28. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, si tratterebbe di Coca-Cola e Continental, due marchi internazionali destinati a rafforzare il settore commerciale e marketing della Lega. Nel corso dell'incontro è stato inoltre approvato il bilancio consuntivo al 30 giugno 2026, mentre particolare attenzione è stata riservata all'andamento degli ascolti televisivi e alla valorizzazione dei diritti audiovisivi sui mercati esteri. I dati illustrati evidenziano una crescita dell'1,97% dell'audience complessiva dei due broadcaster nazionali nelle prime sei giornate di campionato, con il pubblico passato da 5.910.957 a 6.027.352 telespettatori rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione.

Lega Serie A, nuovi sponsor e possibile rivoluzione della Coppa Italia: il comunicato ufficiale

Oltre alle novità commerciali, l'Assemblea ha affrontato anche il tema dei possibili cambiamenti al format della Coppa Italia, in vista del prossimo bando per l'assegnazione dei diritti televisivi della competizione. Al momento non sono state annunciate modifiche definitive, ma i club hanno avviato una discussione sulle eventuali novità da introdurre. Sul fronte internazionale prosegue invece il lavoro per definire una strategia di sviluppo dei diritti audiovisivi, mentre è stata espressa soddisfazione per l'ottimizzazione dei contratti tecnologici e dei servizi dell'iliad IBC di Lissone per le prossime sei stagioni.

Il comunicato ufficiale della Lega Serie A:

“L’Assemblea odierna delle Società di Serie A si è aperta oggi con l’approvazione del bilancio consuntivo al 30 giugno 2026. Nel corso della riunione, particolare attenzione è stata dedicata all’analisi delle audience domestiche e alle opportunità di valorizzazione dei diritti audiovisivi sui mercati internazionali. Sul fronte degli ascolti televisivi si registra, nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, un aumento di quasi due punti percentuali (+1,97%) nelle audience complessive dei due broadcaster domestici (5.910.957 di telespettatori totali nelle prime sei giornate della Serie A Enilive 25/26 vs. 6.027.352 nella stagione attuale, dati che considerano solo le gare trasmesse singolarmente, non “Zona Dazn” per gli incontri in contemporanea)”.

“Per quanto riguarda i diritti esteri - continua la nota - prosegue il percorso, avviato da alcuni mesi, di definizione della miglior strategia di sviluppo a livello globale. I Club hanno inoltre valutato molto positivamente il lavoro svolto per ottimizzare i contratti di approvvigionamento tecnologico e di fornitura dei servizi per l'efficientamento dell’iliad IBC di Lissone per le prossime 6 stagioni e la crescita del settore commerciale e marketing della Lega Calcio Serie A con l'ingresso di due nuovi importanti partner dalla stagione 27/28. Nell’ultima parte della riunione sono stati affrontati potenziali cambi di format della Coppa Italia, in vista del nuovo bando sui diritti televisivi della competizione”.