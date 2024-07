Rileggi live Castel di Sangro, day 5: Gaetano rientra. Osimhen per qualche minuto, Kvara stanco per le ripetute

19.17 - Esce dal campo anche Spinazzola.

19.13 - Restano in campo solo Spinazzola, che continua lo stretching con un preparatore, e Antonio Conte, che invocato dai tifosi va sotto ai Distinti per firmare autografi.

19.12 - Termina la seduta, gli azzurri lasciano il Patini.

19.05 - Azzurri seduti a centrocampo, inizia la classica seduta di stretching.

19.04 - Triplice fischio, terminano le ripetute.

18.57 - I cinque nazionali terminano i giri campo e ricevono il "cinque" dai preparatori atletici.

18.56 - Kvaratskhelia esce dal campo insieme al dottor Canonico, dopo aver indicato la caviglia.

18.50 - Kvara affaticato dalla corsa: il georgiano si siede in panchina.

18.48 - Il gruppo riparte con delle ripetute da fondo a fondo campo. Il gruppetto formato dai reduci degli Europei (Kvara, Lobotka, Buongiorno, Folorunsho, Raspadori e Di Lorenzo) continuano con i giri di campo.

18.45 - Terminano i giri di campo.

18.39 - Osimhen esce dal campo.

18.29 - "Osimhen! Osimhen! Osimhen!", parte il coro dai Distinti per il nigeriano. Dopo poco un coro anche per Mario Rui.

18.25 - Viene aperte anche la Curva Nord.

18.21 - Sono quattro gruppetti a fare i giri di campo, due da sei e due da cinque. Le ripetute, 300 e 600 metri, sono intervallate da una breve pausa.

18.20 - Dopo le istruzioni ricevute a centrocampo inizia la corsa di fondo a gruppetti. Partecipa all'allenamento anche Osimhen.

18.17 - Entrano in campo gli azzurri, il primo a calcare il terreno di gioco è Gianluca Gaetano, assente i giorni scorsi.

18.15 - Distinti tutti esauriti al Patini, le due curve invece restano chiuse.

18.10 - La squadra non è ancora in campo, gli azzurri lavorano in palestra

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella quinta giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina a porte chiuse, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi a porte aperte allo Stadio Patini. L'allenamento sarà visibile a partire dalle ore 18.15.