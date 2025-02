Ufficiale Che tegola! Altro stop muscolare, Conte perde Anguissa: la diagnosi della SSCNapoli

Brutte, bruttissime notizie per Antonio Conte, che perde Frank Zambo Anguissa in vista della prossima sfida contro l’Inter in programma sabato alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Il centrocampista ha riportato un infortunio dopo la trasferta giocata a Como, come comunicato dalla SSC Napoli nel suo bollettino medico:

"Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l'iter riabilitativo”.