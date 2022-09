Dramma Insigne, aborto per la moglie Genny: i due perdono il terzogenito a Toronto

La voce era già girata per le strade di Napoli e, soprattutto, di Frattamaggiore. Adesso lo conferma Monica Scozzafava.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La voce era già girata per le strade di Napoli e, soprattutto, di Frattamaggiore. Adesso lo conferma Monica Scozzafava, la giornalista più vicina alla famiglia Insigne. Lorenzo e la sua compagna Genny Darone hanno perso il bambino che la donna per sei mesi ha portato in grambo. Una notizia drammatica che ha scosso l'ex capitano azzurro, a cui ci stringiamo in un abbraccio virtuale anche noi della redazione di Tuttonapoli.net.