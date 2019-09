Fabian a Sky: "Ancelotti importante, mi ha dato fiducia e lavoro per fare tutto ciò che mi chiede"

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, nel pre-partita del match con la Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ancelotti? Per me è importante, l'ho sempre detto. Quando sono arrivato qui mi ha dato molta fiducia, sono contento. Ora devo lavorare per fare tutto ciò che mi chiede e dare il massimo in campo. Abbiamo tanta voglia di fare bene. E' una partita molto difficile, ma abbiamo lavorato bene questa settimana, su tante cose. Dobbiamo fare bene davanti alla nostra gente per arrivare ai tre punti".