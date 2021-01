Sky - Milik, respinte anche oggi Atletico e Marsiglia: spunta una richiesta alternativa ai 15 mln

Arek Milik, al momento, resta a Napoli. Le soluzioni per l'attaccante polacco non mancherebbero, ma al momento il Napoli sta respingendo ogni tipo di assalto. Il tutto è stato spiegato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky: "Respinto anche oggi un rilancio di diversi club esteri, soprattutto Marsiglia ed Atletico Madrid, per Milik. Il Napoli mantiene la sua posizione, vuole 15 mln o al massimo 12 mln ma con il 25% sulle futura rivendita".