Meret recupera per Empoli? Le ultime sul numero uno azzurro

Questa mattina ultimo allenamento della settimana a Castel Volturno e poi in campo di nuovo martedì, alla ripresa, per preparare la sfida di domenica prossima contro l’Empoli. Domani e lunedì quindi di riposo in attesa del rientro dei nazionali. I primi a tornare saranno gli italiani Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, in campo lunedì a Udine contro Israele. L’ultimo ad unirsi al gruppo dovrebbe essere Olivera impegnato nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì.

Intanto Antonio Conte non ha ancora recuperato pienamente Alex Meret che si allena a parte. Il portiere spera di rientrare tra i convocati già a Empoli dopo l’infortunio. Se ne saprà di più soltanto nei prossimi giorni, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport aggiornando la situazione della porta del Napoli, attualmente difesa da Caprile che peraltro ad Empoli ritroverà la sua ex squadra con cui s'è messo in mostra nella massima serie.