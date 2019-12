Napoli-Bologna 1-2, le pagelle: Insigne e Mertens si divorano 2-0 e 2-1, che errore Koulibaly

Ospina 6 - Proposto da titolare, non può fare molto sui gol subiti. Si fa trovare pronto su qualche conclusione telefonata e nel giro palla.

Maksimovic 5,5 - Non demerita nel primo tempo, poi subito il gol con la squadra sbilanciata è chiamato a sganciarsi senza averne le caratteristiche. Protesta per un fallo che lo mette fuori gioco sull'azione che porta al secondo gol.

Manolas 5,5 - Tra i più solidi, fino a quando si ferma a protestare per un fallo su Maksimovic e si fa infilare per il 2-1. Fino a quel momento poche sbavature e tanti anticipi.

Koulibaly 5,5 - Macchia una bella prova anticipando anche Ospina, ma soprattutto respingendo centralmente e consegnando ad Olsen il pallone del pareggio. Fino a quel momento era stato impeccabile, dando spettacolo anche in un'incursione. Sul secondo gol esce e invita l'avversario al filtrante, ma non ha grande aiuto dai compagni.

Di Lorenzo 6 - Non ha responsabilità sui gol. Ad inizio ripresa si mette in mostra con un'ottima chiusura da ultimo uomo. Spostato a sinistra da terzino di spinta, accompagna l'azione ma non sempre è servito.

Fabian 5 - Enorme mole di gioco, spesso aprendo sugli esterni, ma non riesce a trovare il colpo risolutore. Svirgola un pallone che per poco manda Dzemaili al gol. Nella ripresa si sbilancia alla ricerca del gol e lascia spazio alle spalle.

Zielinski 5 - Da centrale davanti alla difesa fatica a tenere la posizione nei ribaltamenti di gioco. Quando accompagna prova a dare qualità, nel finale però diventa frenetico. Incredibile come su almeno cinque tentativi non riesca mai a centrare la porta.

Elmas 5,5 - Riesce ad interpretare bene il ruolo di mezzala, ma a volte sbaglia la scelta. Da solo contro il portiere, non viene servito da Lozano, poi viene richiamato in panchina per una punta in più (dal 65' Mertens 4,5 - Non ha un grande approccio al match. Si divora il 2-1 mandando incredibilemnte fuori una comoda occasione a dieci dalla fine, poco prima del vantaggio rossoblù)

Lozano 6 - Tra i più brillanti, supera con grande semplicità Denswil mettendo palloni al centro a ripetizione. Pericoloso anche quando si accentra, pecca d'egoismo tentando un tiro anziché un comodo assist per Elmas. Serve l'assist per Mertens che sbaglia clamorosamente, poi cala alla distanza (dall'82' Younes sv)

Llorente 6 - Il fraseggio sulla trequarti non è il suo forte, sbaglia tanti appoggi ma poi si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol, sfruttando la respinta del portiere. Firma anche il 2-2, ma in fuorigioco. Aggrapparsi a lui è significativo dei problemi realizzativi.

Insigne 5 - Non può salvarlo il tiro che porta Llorente al gol sulla respinta. Ha le occasioni per il 2-0, poi per il 2-1, ma non capitalizza, sprecando anche un contropiede clamoroso. Supera i 40 tiri totali in campionato, ma l'ultimo gol su azione è sempre quello di Firenze alla prima giornata.