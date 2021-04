Napoli-Crotone 4-3, le pagelle: Insigne meraviglioso! Osimhen cresce, Di Lorenzo salva tutti. Maksi-Manolas disastrosi

Meret 6 - Può poco sul gol di Simy da due passi, ma si oppone bene su Ounas a fine primo tempo. Solo dei prodigi avrebbero evitato anche il secondo e terzo gol che sono dei regali dei suoi centrali difensivi.

Di Lorenzo 7 - C'è la sua firma sulla fondamentale vittoria del Napoli. E' ispirato sin dalle prime azioni: sul primo gol supera l'uomo e serve l'assist per Insigne. Continua a sfondare sulla fascia e fa impazzire Molina. E nel momento più difficile, dopo il 3-3 e con il Crotone tutto dietro per portare a casa il punto, trova l'angolo lontano per il 4-3.

Maksimovic 4,5 - Complica la gara dei compagni mandando praticamente in porta Messias, letteralmente addormentandosi da ultimo uomo. Anche sul primo gol non è perfetto, posizionandosi male sul cross dopo l'errore di Manolas. Impreciso in generale con il 90% di precisione su 84 tocchi. Con il rientro dalla squalifica di Koulibaly, e Rrahmani recuperato, dovrebbe essere definitivamente accantonato fino alla scadenza del contratto.

Manolas 4,5 - Non un grande ritorno da titolare. Allontana male servendo Benali sul primo gol di Simy, poi si fa bruciare sempre dal nigeriano sul raddoppio assorbendo male la profondità. Rispetto a Maksimovic almeno è aggressivo in anticipo e recupera diversi palloni.

Mario Rui 6 - Rischia qualche intervento, ma riesce a cavarsela rispetto ai compagni di reparto. Il meglio lo dà sicuramente quando può sostenere l'azione e scambiare con Insigne

Fabian 6,5 - Accoppiato con Bakayoko, è fondamentale nel tentare la giocata di qualità evitando un giro palla infinito. Trova ottimi cambi gioco che danno velocità ed ampiezza alla manovra ed evidenziano le difficoltà difensive del Crotone. Bellissima l'apertura per Insigne sul 2-0 di Osimhen, chiude con 103 tocchi ed il 92% di precisione

Bakayoko 5,5 - Continua a non convincere. Diversi errori tecnici, non velocizza mai l'azione quando il Crotone prova a chiudere gli spazi e va giù troppo facilmente nell'azione che porta al gol di Simy (dal 61' Elmas 6 - Entra da centrocampista anche per rischiare le giocate quando serve a tutti i costi il gol per tornare in vantaggio. Non senza errori, alla fine riesce a forzare un po' la partita)

Politano 6,5 - Inizia molto bene, facendo il vuoto sull'out destro e coinvolgendo Di Lorenzo, come accaduto sul primo gol. Spesso rientra e lì invece finisce per ingolfarsi nella densità del Crotone, poi alla distanza perde un po' di lucidità (dal 61' Lozano 6 - Buon ingresso, arrivando spesso sul fondo per crossare al centro o premiare gli inserimenti da dietro anche se spreca una buonissima occasione)

Mertens 6,5 - Disegna un arcobaleno fantastico su punizione, scavalcando la barriera e lasciando fermo Cordaz. Da due passi colpisce anche una traversa clamorosa e gioca sempre per la squadra, collegando i reparti e dando un aiuto in non possesso (dal 73' Zielinski sv - Poco più di un quarto d'ora per provare a chiuderla, ma non trova la porta)

Insigne 7,5 - Altra prova gigantesca del capitano, premiato nel pre-gara come MVP di marzo in Serie A. Stringe spesso verso il centro, come in occasione del gol trovando due deviazioni che lo premiano. In sforbiciata trova un incredibile assist per il 2-0 che Osimhen deve solo spingere in rete. Difende nel momento di difficoltà e nel finale allunga di nuovo la squadra, ma sfiora la doppietta per chiudere definitivamente la gara.

Osimhen 6,5 - Trova il gol, ma deve solo farsi trovare pronto e spingere in rete, ma le cose migliori le fa vedere forse nella partecipazione al gioco. Come ad esempio nell'assist per la traversa di Mertens, ma soprattutto nella ripresa nelle palle rubate in pressione e diversi contropiedi sprecati però dai compagni (dal 90' Petagna sv)