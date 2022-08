Osimhen-United già ad aprile: l'agente incontrò ADL col giocatore per conto del Manchester

La corte del Manchester United per Victor Osimhen parte da lontano: 27 aprile 2022, il Napoli è ancora impegnato in stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La corte del Manchester United per Victor Osimhen parte da lontano: 27 aprile 2022, il Napoli è ancora impegnato in stagione, a Castel Volturno c'è un incontro a cinque: ci sono Osimhen, il suo agente Calenda - che recentemente ha smentito l'addio - che fece da ponte per lo United, il ds Giuntoli, Chiavelli e ovviamente De Laurentiis. Dunque già da tempo il club inglese è sulle tracce di Osimhen, anche se appare difficile che l'operazione con Ronaldo coinvolto possa concretizzarsi adesso.

Così scriveva il quotidiano Repubblica: "Ci sarebbe stato un incontro segreto a Castel Volturno tra la dirigenza azzurra e l'agente del calciatore, Roberto Calenda. Sul tavolo l’offerta irrinunciabile di oltre 100 milioni di euro da parte del Manchester United, in pole position rispetto in una vera e propria asta tra altri top club della Premier League, come Arsenal e Newcastle. Da parte del giocatore ci sarebbe il gradimento per la Premier".