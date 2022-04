Bomba di Repubblica - Osimhen, incontro segreto a Castel Volturno: c’è l’offerta shock dalla Premier

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere lontano da Napoli.

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere lontano da Napoli. Secondo Repubblica nell'edizione di Napoli, nelle utime ore ci sarebbe stato un incontro segreto a Castel Volturno tra la dirigenza azzurra e l'agente del calciatore, Roberto Calenda. Sul tavolo l’offerta irrinunciabile di oltre 100 milioni di euro da parte del Manchester United, in pole position rispetto in una vera e propria asta tra altri top club della Premier League, come Arsenal e Newcastle. Da parte del giocatore ci sarebbe il gradimento per la Premier e le possibilità che resti in maglia azzurra andrebbero riducendosi.

Mertens chioccia per il nuovo centravanti: Anche per questo, sempre secondo il quotidiano, il Napoli sta accelerando per il rinnovo di Mertens, che avrà il compito di fare da chioccia al nuovo centravanti azzurro. Tra i possibili sostituii del nigeriano Simeone sarebbe in vantaggio su Scamacca, visto i prezzi troppo cari del Sassuolo, come detto dallo stesso De Laurentiis.