RILEGGI LIVE - Napoli-Villarreal 2-3 (12' Capouè, 14' Osimhen, 66' Jackson, 70' Moreno, 79' Kvara): azzurri ko!

Dopo le vittorie con Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli perde l’amichevole con il Villarreal: 2-3 il risultato finale del Maradona.

22:30 - FINISCE QUI!

90' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero.

87' - PALO DI DANJUMA! Il Villarreal accelera sulla destra, il pallone viene poi crossato al centro dell'area e arriva dall'altro lato a Danjula che colpisce il palo. Villarreal vicinissimo al poker.

85' - Sostituzione per il Napoli: esce Mario Rui ed entra Marchisano.

84' - Kvaratskhelia, che in questi minuti sta giocando da seconda punta, taglia in area e prova il destro in diagonale. Tiro deviato, corner per il Napoli.

79' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Dal dischetto si presenta Kvaratskhelia che spiazza il portiere e segna il gol del 2-3: il Napoli accorcia così le distanze.

78' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Zerbin sfonda a sinistra, prima finta di calciare e poi va via a Sanchez: il difensore lo stende e l'arbitro fischia il penalty.

76' - Due sostituzioni in casa Napoli: entrano Barba e Zedadka al posto di Di Lorenzo e Raspadori.

70' - GOL DEL VILLARREAL! Erroraccio del Napoli con un retropassaggio sbagliato da parte di Demme. Pino si invola in contropiede, entra in area e appoggia per Gerard Moreno che infila Meret con il sinistro.

66' - GOL DEL VILLARREAL! Bel movimento di Jackson in profondità in mezzo ai due centrali: l'attaccante entra in area, si sposta il pallone sul mancino e batte Meret. Non benissimo Di Lorenzo, troppo leggero nella marcatura.

63' - Jackson recupera un pallone perso da Di Lorenzo, accelera e calcia dal limite: destro forte che si alza sopra la traversa.

62' - Con l'uscita dal campo di Juan Jesus, Di Lorenzo si sposta al centro della difesa a far coppia con Ostigard. Zanoli terzino destro al posto dell'ex Empoli.

60' - Tre cambi per Spalletti: dentro Demme, Simeone e Zanoli al posto di Lobotka, Osimhen e Juan Jesus.

56' - Setien ha invertito la posizione dei due esterni di attacco e delle due mezzali.

54' - Ostigard resta a terra qualche secondo dopo un duro contrasto con Alex Baena ma poi si rialza prontamente e riprende il suo posto in difesa.

52' - Diagonale difensiva di Mario Rui che anticipa Pino e allontana il pallone in corner.

49' - CAPOUE'! Ancora pericoloso il centrocampista francese con una conclusione dal limite che termina di poco a lato.

46' - Due cambi all'intervallo per Spalletti: entrano Gaetano e Zerbin al posto di Ndombele e Elmas.

21:40 - INIZIA LA RIPRESA!

21:21 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro non concede minuti di recupero.

44' - CAPOUE'! Il centrocampista del Submarino Amarillo raccoglie il pallone respinto dalla difesa del Napoli: sinistro forte e angolato, bravissimo Meret a deviare in corner.