Ufficiale Napoli-Cagliari, Maradona già sold-out! Biglietti esauriti in meno di 4 ore

Come facilmente prevedibile, lo Stadio Diego Armando Maradona sarà tutto pieno nella partita Napoli-Cagliari, l'ultima di campionato prevista venerdì alle ore 20:45, che potrebbe regalare agli azzurri il loro storico quarto scudetto. La vendità dei biglietti è iniziata quest'oggi alle ore 15:00 e prima delle 19:00 si è registrato il sold-out: dunque ticket esauriti in meno di quattro ore!

L'inizio della vendita dei biglietti per Napoli-Cagliari, in programma venerdì 23 maggio 2025 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, ha registrato un'affluenza clamorosa, probabilmente da record: si è verificato un picco di oltre 400mila utenti in attesa in coda virtuale per acquistare i tagliandi. Probabilmente non sarebbero bastati neanche 10 impianti per poter accontentare la richiesta dei tifosi.

Così Amedeo Bardelli, responsabile della sezione sport di Ticketone, nel pomeriggio si è espresso sui dettagli della vendita: "In questo momento il settore ospiti del Maradona è dei tifosi del Cagliari, non ho notizie di una apertura per i tifosi del Napoli, ma vista anche la classifica del Cagliari e la salvezza acquisita potrebbero anche vietare la trasferta e a quel punto aprire il settore ospiti ai napoletani. Ma, al momento non è così. Non posso dire con certezza quanti biglietti sono in vendita per la gara col Cagliari perchè ci sono delle logiche della società su come gestire i biglietti disponibili che vanno totalmente al pubblico, ma in queste partite una parte è destinata anche a sponsor, autorità. La capienza però è di 55mila, ci sono più della metà abbonati e la restante parte sarà divisa tra tifosi, sponsor e autorità”.