Parma, Chivu: "Miglior 1T con me! Elogi a Leoni, non ha perso un duello con Lukaku. Sul rosso..."

Il Parma ferma il Napoli, ma questo punto ancora non basta per la salvezza. I ducali dovranno ripetere l'ottima prova a Bergamo per festeggiare la permanenza in Serie A. Il tecnico Cristian Chivu commenterà questo pareggio dalla sala stampa dello stadio Tardini.

Ancora una volta personalità e carattere contro una big:

"E' stato il miglior primo tempo da quando son qui per intensità, coraggio e determinazione. Non è mai semplice affrontare una squadra come il Napoli, hanno fatto una grande prova. Nella ripresa le energie son venute a mancare, son arrivati crampi e stanchezza, sapevamo di dover fare dei cambi. C'era da sostituire qualcuno che non aveva più di un'ora, poi c'è anche chi ha avuto cento minuti nelle gambe e mi ha dato ragione, parlo di Circati. Voglio elogiare la sua prova, l'ho fatto anche in spogliatoio. Non era semplice rientrare oggi dopo così tanto tempo. Ha confermato quanto ha fatto vedere in allenamento. Voglio elogiare anche Leoni contro un avversario come Lukaku, premio anche Balogh. Non mi piace parlare di individualità, ma loro tre per la pressione che avevano hanno fatto una grandissima prova. Soprattutto Leoni, non ha perso un duello contro Lukaku, ha usato forza fisica e intelligenza".

Sull'espulsione: "Mi reputo il solito idiota che si mette in una rissa e prende gli schiaffi, son colpevole di questo. Ho messo le braccia per dividere, l'arbitro ha interpretato in maniera diversa, non so che informazione è arrivata. Chiedo scusa ai ragazzi perché non sarò in panchina, mi dispiace di questo, ma gli schiaffi li ho presi nel passato, li ho presi oggi e li prenderò. Porgo l'altra guancia, non è un problema".

A Bergamo bisogna far punti:

"Sapevamo di dover fare punti, da quando sono qui è così. Se siamo arrivati con possibilità di salvarci a questo punto è merito dei ragazzi, della serietà e del coraggio che hanno avuto. Si sono calati in una realtà non semplice, hanno fatto sempre il massimo. Faccio loro i complimenti, manca una partita. Siamo abituati a vivere settimane che richiedono di stare sul pezzo, sapendo che non è mai semplice affrontare una partita di Serie A".

"Questa squadra ha messo sempre a disposizione del gruppo tutto quello che aveva, dal punto di vista caratteriale, fisico, tecnico e tattico. Fa loro onore, noi, la società, tutti abbiamo voglia pazza di rimanere in Serie A, vogliamo rimanerci per regalare qualcosa di importante a questa città. Fa onore a questo gruppo giovane, che ha capito l'importanza di restare nella categoria, lasciando da parte orgoglio personale per migliorarsi sul piano individuale e collettivo. Voglio sottolineare anche chi oggi ha dato disponibilità, che ultimamente era infortunato. Hanno stretto i denti, Bernabé ha fatto un solo allenamento, oggi ha dato massima disponibilità per giocare. Bisogna sottolinearlo, a volte si guarda solo al risultato, i ragazzi hanno amore per la maglia e per la città, vorrebbero far di tutto per rimanere in A".