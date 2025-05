Sindaco Manfredi: “3 maxischermi, mezzi pubblici funzioneranno. Sul bus scoperto…”

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a margine della presentazione di Kiss Kiss Way, l’evento musicale dell’anno che farà 5 tappe in Italia partendo da Napoli: “Abbiamo voluto con radio Kiss Kiss che la partenza avvenisse a Napoli, evento gratuito a cui parteciperanno decine di migliaia di persone, in un luogo iconico della nostra città. Un’unione forte e solida nei 2500 anni della nostra città. Un evento così bello per la nostra città.

Zona Azzurra? Necessaria per avere mobilità per arrivare allo stadio, i mezzi pubblici funzioneranno. Consiglio di muoversi attraverso i mezzi pubblici, ci saranno tre piazze per i maxischermi, sarà un’occasione per stare insieme come una grande comunità.

Il bus scoperto è uno sforzo organizzativo importante. Una promessa che avevo fatto, non è stato stabilito il giorno e ne stiamo parlando con tutti i soggetti interessati. Il Comune manterrà questa promessa.

La Coppa America è un grande riconoscimento alla città, alla sua capacità organizzativa, se è stata scelta Napoli è perché è un brand mondiale, una città capace di organizzare un grande evento. Questo è un momento dove non guardiamo al cortile di casa, è il momento per riappropriarci di questo ruolo. Dobbiamo avere il coraggio di essere protagonisti mondiali. Abbiamo lavorato con il Governo e dovremmo essere capaci di cogliere l’evento. Una Napoli al centro del mondo”.