Spalletti in conferenza: "Preso 2-2 in maniera casuale, che peccato! Arbitraggio di livello"

Ai rigori decisivo l'errore di Lobotka dagli undici metri

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli fuori dalla Coppa Italia. Ai rigori la squadra di Luciano Spalletti viene eliminata al Maradona dalla Cremonese, a breve le parole del tecnico in conferenza stampa: "Siamo dispiaciuti, non siamo stati bravi nella gestione della palla. Abbiamo preso il 2-2 in maniera casuale. Tutti i giocatori hanno sentito la gara, ma ci sono state delle difficoltà. Non dovevamo concedere a loro la possibilità di pareggiare sul 2-2. Anche Inter e Milan non sono andate benissimo, oggi c’erano condizioni meteo proibitive".