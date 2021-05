UFFICIALE - Napoli in Europa per il 12esimo anno consecutivo: azzurri qualificati matematicamente

Il Napoli si è matematicamente qualificato per le prossime competizioni UEFA. Gli azzurri, grazie alla sconfitta della Roma contro la Samp, saranno per il dodicesimo anno consecutivo in Europa. In attesa di conoscere in quale copppa giocherà la prossima stagione, il Nappoli dal 2009-2010 ha guadagnato sei qualificazioni in Champions League e cinque in Europa League.