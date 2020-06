Abete promuove Gravina: "Il suo operato è positivo. Si è mosso con determinazione"

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "L'operato di Gravina è positivo, si è mosso con determinazione, con l'obiettivo di riprendere a giocare che è fisiologico, ma anche con prudenza e rispetto delle istituzioni, sapendo che il ruolo principale era quello del Governo e del Comitato tecnico scientifico". Così l'ex presidente della federcalcio Giancarlo Abete ai microfoni di Radio 24 ha giudicato il lavoro dell'attuale numero uno della Figc Gabriele Gravina, all'indomani del Consiglio Federale che ha approvato le linee guida in caso di una ulteriore interruzione della Serie A. Rispondendo a una domanda, Abete ha poi detto che "una ripicca dei club su Gravina alle nuove elezioni federali sarebbe una visione miope. Le Leghe che ho presieduto sono soggetti che tutelano gli interessi delle società associate, a volte è fisiologico che possano avere posizioni corporative, ma la Federazione è un soggetto diverso che deve tutelare il bene comune. D'altro canto non si capirebbe per quale motivo, quando la Serie A ha votato all'epoca contro il blocco delle retrocessioni per la Lega di C, a questo punto aveva aspettativa che ci fosse il blocco delle retrocessioni per la A. Allora bisogna capire se c'è un interesse comune oppure se ognuno porta la sua lista della spesa, questo è sempre accaduto. Il ruolo del presidente federale è andare avanti a prescindere". (ANSA).