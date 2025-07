Focus sul mercato del Napoli alla DS: Venerato parlerà di Osimhen e Beukema

Questa sera a partire dalle 23.58 circa su Rai 2 andrà in onda un nuovo appuntamento con la Domenica Sportiva estate, trasmissione condotta da Sabrina Gandolfi e curata da Alda Angrisani. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato con le ultime notizie mercato sul Napoli. In primo piano gli aggiornamenti sulle situazioni di Sam Beukema e Victor Osimhen.