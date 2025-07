Calcio in Tv, le partite in programma oggi: c'è l'Italia agli europei femminili

Non mancano gli appuntamenti con il calcio giocato in televisione neanche nella giornata di oggi, lunedì 7 luglio 2025. Proseguono gli Europei femminili e scende in campo l'Italia, opposta questa sera al Portogallo. Nel tardo pomeriggio in programma anche la sfida tra la Spagna e il Belgio. Di seguito tutti gli appuntamenti, con relativo orario e canale sul quale saranno trasmessi.

18.00 Spagna - Belgio (Europei femminili) - UEFA.TV

21.00 Portogallo - Italia (Europei femminili) - RAI 2