Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: la prima semifinale del Mondiale per Club

In questo martedì 8 luglio il Mondiale per Club entra nella fase decisiva con la prima delle due semifinali. Alle 21 si affrontano al MetLife Stadium del New Jersey la sorpresa del torneo Fluminense e il Chelsea, detentrice dell'ultima Conference League. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDI' 8 LUGLIO

21.00 Fluminense-Chelsea (Mondiale per Club) - DAZN e CANALE 5

21.00 Polonia-Svezia (Europei femminili) - UEFA.TV