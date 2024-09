Accadde oggi, Milan-Napoli 1-2: l'incornata di Simeone che alimentò il cammino Scudetto

Accadde oggi, 18 settembre 2022: il Napoli vince 2-1 a San Siro contro il Milan la 7ª giornata di Serie A. Fu una delle gare più emozionanti della trionfale annata scudetto, nonché la partita che probabilmente segnò l'inizio del sogno, quando in molti davvero iniziarono a crederci. A sbloccarla fu Politano dal dischetto in avvio di secondo tempo, ma al minuto 69 il gol di Giroud sembrava destinare il match sul pari.

Tutto però fino al 78esimo: Giovanni Simeone (subentrato a Raspadori, Osimhen era out) riceve palla in area in mezzo a Kalulu, Bennacer e Tomori. L'argentino si toglie dal traffico e scarica palla sull'out sinistro a Mario Rui: il portoghese dà uno sguardo in mezzo, prepara il mancino e spedisce un cross liftato proprio sulla testa del Cholito che si teletrasporta e ha iniziato e chiuso l'azione. Anticipato Kalulu, una spizzata di testa che finisce nell'angolino e vede Maignan battuto. E' 1-2 per gli azzurri, finisce la partita - con il brivido per la traversa di Kalulu nel finale - ed inizia il sogno degli uomini di Spalletti e di una città intera.